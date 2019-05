Roma, Fazio: "Niente Champions, ma l'affare De Rossi non ha influito"

Federico Fazio, difensore della Roma, dopo il pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo è intervenuto al microfono di RomaTv: "Abbiamo provato a vincere fino all'ultimo minuto, lotteremo anche contro il Parma per prenderci la matematica qualificazione europea. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo creato tante occasioni da gol senza però riuscire a sbloccarla. Peccato, usciamo da qui con un sapore amaro. Sono momenti della stagione, volevamo fare il massimo. Nel finale sono andato spesso avanti perché un pareggio o una sconfitta avrebbe cambiato poco. Volevamo la Champions, purtroppo non siamo riusciti a sbloccarla. De Rossi? No, la sua situazione non ha influito. Abbiamo esperienza, non ha ostacolato il nostro obiettivo che era quello di vincere. Daremo comunque tutto fino all'ultimo. Mal di trasferta? Inutile guardare indietro, aspettiamo i risultati di domani e poi pensiamo al Parma in modo positivo".