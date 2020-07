Roma, Fonseca non si fida del Torino: "Gara difficile, sono molto forti difensivamente"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, non si fida del Torino, avversario dei giallorossi nel match di domani all'Olimpico: "Sarà una partita difficile, - ha dichiarato il portoghese in conferenza stampa - contro una squadra sempre forte in casa. Per loro non ci saranno pressioni e anche per questo non sarà semplice, loro sono molto forti difensivamente, ma noi siamo molto motivati e vogliamo vincere". La Roma si gioca il quinto posto col Milan, attualmente a +4 sui rossoneri.