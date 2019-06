Roma, Fonseca punta su Schick: colloquio in programma tra i due

Paulo Fonseca arriverà a Roma la prossima settimana e si metterà al lavoro insieme alla dirigenza per trovare i giusti rinforzi in vista della stagione che verrà, la sua prima in Italia.

Prima Schick - La volontà del tecnico portoghese è quella di avere un attaccante forte fisicamente e visto che l'addio di Dzeko appare certo i giallorossi dovranno tornare sul mercato. Per prima cosa però l'allenatore vuole parlare con Patrik Schick, per capire se avrà la voglia di rimettersi in gioco con la maglia della Roma.