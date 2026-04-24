Roma, Gasperini: "Con Massara mancato feeling, ma mai messo veti sul mercato"

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(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Io manager all'inglese? Secondo me più che mai c'è bisogno della squadra. In sede di mercato l'allenatore deve fare il suo ruolo insieme al diesse, bisogna saper lavorare insieme. Io credo che Ds e tecnico dovrebbero viaggiare in coppia". Così Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita di campionato co il Bologna. A chi gli chiede se con Massara si sente una coppia ha risposto: "Ricky posso dirvi che è una bravissima persona.

Soto l'aspetto tecnico non abbiamo avuto feeling. Ma tutto questo è sempre e solo riferito alla squadra, non c'è mai stato nulla di personale". E poi ancora: "Io ho sempre chiesto di rinforzarci davanti, ma credo sia una cosa normale che un allenatore nuovo con modo diverso di giocare facesse una richiesta del genere. Non ho mai messo veti sui giocatori". (ANSA).