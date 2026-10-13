Roma, Gasperini prima del Real Madrid: "Se chiederò Endrick a Mourinho? In questo momento il mercato di gennaio è una cosa che non mi interessa"

vedi letture

Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza prima di Roma-Real Madrid, ha parlato anche Endrick in vista del mercato di gennaio

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid in programma domani sera. Al tecnico giallorosso è stata fatta una domanda anche su Endrick, attaccante che piace molto anche al Milan. Questa la sua risposta riportata da tuttomercatoweb.com: "Se a fine partita chiederò a Mourinho Endrick per gennaio? Non credo. Adesso il mercato di gennaio è una cosa che non interessa, abbiamo appena iniziato un percorso di partite e domani la vivremo con tutta la piazza e la città come un evento. Che manca da tanto tempo, sarà quello il piacere".

Nei giorni scorsi, Alan Redmond, vicepresidente esecutivo e Global Head of Football di Roc Nation Sports International, agenzia che cura gli interessi di Endrick, ha parlato così ad Adnkronos dell'attaccante verdeoro: "Nel caso di Endrick, ha sempre detto di voler restare a Real Madrid e sono convinto che in questa stagione, quando avrà l'opportunità, segnerà molti gol. Confermo che in estate c'era molto interesse per lui, da diversi Paesi, ma il suo obiettivo non è mai stato quello di lasciare la Spagna. L'aspetto economico non è importante, il giocatore valuta il progetto del club. Qui parliamo di un giocatore con le qualità per stare al Real, servono solo le opportunità. Endrick veniva dal prestito al Lione e in Francia ha giocato molto bene, poi ha avuto qualche problema e credo che per lui sia anche stato abbastanza frustrante non essere al top dal punto di vista fisico. L'idea è però sempre stata quella di rimanere a Madrid. Vedremo cosa succederà in futuro, onestamente penso che resterà al Real per tanto tempo. Questa è la mia opinione. Le voci su Milan e Roma? Non credo che si muoverà. I club menzionati sono fantastici, ma non penso che andrà a giocare da altre parti".