Roma, il club avverte Zaniolo: troppe parole e poca gratitudine

La Roma non ha apprezzato le ultime uscite pubbliche di Nicolò Zaniolo, del suo entourage e delle persone che gli stanno vicino e ha deciso di far capire al giocatore che a decidere il suo destino sarà il club di Friedkin. “Troppe parole, poca gratitudine” il senso del messaggio che la proprietà vuole inviare al fantasista e chi gli sta intorno, perché i giallorossi gli sono sempre stati vicini quando ne ha avuto bisogno. Ora è il momento che lui dimostri di essere grato di questo e rinnovi il contratto con il club giallorosso. D'altro canto, Zaniolo e i suoi agenti fanno presente che a gennaio gli era stato proposto un rinnovo che non è mai arrivato e che se un calciatore viene valutato 60 milioni, il suo ingaggio deve essere valutato di conseguenza. Adesso, la richiesta del calciatore è di 4-5 milioni di euro comprensivi di bonus contro i 3,5 che chiedeva qualche mese fa, ma la Roma ha fatto sapere che avendo il contratto in scadenza nel 2024, saranno i giallorossi a chiamare lo stesso calciatore per trattare il prolungamento. A riportare le notizie è La Gazzetta dello Sport.