Roma, infortunio Zaniolo: Mourinho punta a riaverlo per la sfida contro il Milan

In casa Roma si continuano a monitorare le condizioni di Nicolò Zaniolo, uscito acciaccato nel match contro la Juventus per un problema al ginocchio. La risonanza magnetica effettuata ieri ha escluso lesioni. Per l’ex Inter dunque, solo una distorsione. Zaniolo osserverà qualche giorno di riposo prima di ricominciare a lavorare. Come riportato dal Corriere dello Sport, il romanista salterà sicuramente le sfide contro Napoli e Cagliari in campionato, più la sfida di Conference League contro il Bodo Glimt. José Mourinho a questo punto spera di ritrovare il suo numero 22 nella sfida dell’Olimpico del 31 ottobre con il Milan.