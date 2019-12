Roma, Kalinic verso l'addio: tornano di moda i nomi di Kean e Mariano

La Roma cerca una soluzione in uscita per Nikola Kalinic, giocatore che non ha dato le risposte che il club si aspettava alle spalle di Dzeko. Tornano in ballo i nomi di Kean, alla ricerca di un modo per rientrare in Italia visti i problemi incontrati all'Everton, e quello di Mariano Diaz, da tempo in uscita dal Real Madrid. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.