Roma-Milan: Diaz e Theo verso una maglia da titolare, da valutare Rebic

Dopo l'importante vittoria di martedì sera contro il Torino ci si avvicina a grandi passi alla sfida di domenica contro la Roma: nonostante il giorno di riposo concesso da Pioli alla squadra, oggi in molti si sono presentati comunque a Milanello. Dal centro sportivo di Carnago arrivano le prime indicazioni per la trasferta del 31 ottobre: Diaz e Theo, risultati da poco negativi al Covid, stanno bene e vanno entrambi verso una maglia da titolare. Ancora dubbi invece per Ante Rebic: il croato continua a sentire dolore alla caviglia e anche oggi ha svolto del lavoro personalizzato. A questo punto diventa importante capire se domani tornerà o meno in gruppo, ma le possibilità che possa recuperare per la sfida con la Roma diminuiscono.