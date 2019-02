Roma-Milan un anno dopo: ai rossoneri mancheranno tre giocatori di quella squadra

Dell'undici rossonero che lo scorso anno superò la Roma all'Olimpico, al Milan mancheranno tre giocatori: uno è Bonucci, rientrato alla Juve in estate, gli altri sono Bonaventura e Biglia, quest'ultimo vicino al rientro ma ancora non disponibile. Presenti e probabilmente nuovamente titolari, almeno 7/8 di quella formazione: Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Kessie, Suso e Calhanoglu. In quella squadra c'era anche Cutrone, il quale potrebbe sedere in panchina in favore di un Piatek in uno stato di forma superlativo.