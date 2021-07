Roma, Mkhitaryan: "Scudetto? Sarà interessante, tutte le squadre saranno pronte"

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Mourinho ha tanta ambizione, vuole vincere sempre. A lui non frega niente se si gioca bene o male, importano solo i tre punti", lo ha detto Mkhitaryan a Sky Sport parlando della nuova stagione giallorossa. Poi un passaggio sulla sua permanenza nella capitale: "Sono rimasto perché ho creduto nel progetto di questa società, mi è piaciuto fin dal primo giorno. Credo che possiamo vincere qualcosa coi giallorossi. Ho avuto offerte dall'Italia e dall'estero, ma ho scelto di restare e sono contento". Infine una battuta sulle candidate al titolo: "Penso che sarà dura come lo scorso anno. Sarà interessante, tutte le squadre saranno pronte. Non posso dire, non ho visto giocare le altre. Dobbiamo concentrarci e parlare di noi, è importante sapere cosa vogliamo noi. Sono 2-3 anni senza Champions League, dobbiamo lavorare di più e credere che possiamo arrivare in Champions". (ANSA).