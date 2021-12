Roma, occhi su Boubacar Kamara del Marsiglia. Su di lui c'è anche il Milan

Boubacar Kamara è tra le idee della Roma per rinforzare il centrocampo oltre Maitland-Niles dell'Arsenal. In scadenza con l'Olympique Marsiglia, questo centrocampista francese classe '99 è nel mirino di mezza Europa e in Serie A piace anche a Juventus e Milan. Il club giallorosso ha espresso grande interesse per Kamara, ma potrà tentare l'affondo solo dopo una eventuale cessione di Villar.