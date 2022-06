Roma, per Veretout c'è il Marsiglia. Il francese era stato accostato anche al Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, il Marsiglia sarebbe in pole position per prendere Jordan Veretout della Roma in vista della prossima stagione. Il centrocampista giallorosso, dopo un buon avvio di campionato, si è un po’ perso, tant’è che la società capitolina sta pensando di cederlo. Il giocatore nelle ultime settimane era stato accostato anche a Milan e Inter, ma poi i due club milanesi avrebbero virato su altri obiettivi. Per questo motivo adesso la destinazione più probabile per Veretout è quella di un ritorno in patria, al Marsiglia di Jorge Sampaoli. Il contratto che lega il classe 1993 alla Roma scadrà nel giugno 2024.