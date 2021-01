Roma: summit Fonseca-club, fiducia a tempo al tecnico

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Un faccia a faccia di circa tre ore per trovare soluzioni dopo la brutta figura in Coppa Italia con lo Spezia e la gaffe delle sei sostituzioni. Ore calde in casa Roma, con il confronto è andato in scena tra Fonseca, il suo staff, la dirigenza (Pinto e Fienga) e i Friedkin dopo l'allenamento pomeridiano. Per ora la linea è quella di confermare la fiducia al tecnico portoghese, a tempo, almeno fino alla prossima gara con di campionato con i liguri. Una scelta dettata anche dalle condizioni economiche del club. I conti della società, infatti, sconsigliano di esonerare l'allenatore mettendone a libro paga un secondo. La fiducia al mister ex Shaktar, non è però illimitata e già sabato, in base all'esito della gara con lo Spezia, potrebbero esserci sviluppi. (ANSA).