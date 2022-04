Roma, Tiago Pinto: "Veretout è dentro il progetto. Lo aspettiamo"

MilanNews.it

Tiago Pinto, general manager della Roma, si è così espresso a Dazn su Vereout: "Rottura defìnitiva con Veretout? No, adesso non è disponibile adesso ma speriamo possa tornare prima possibile. E' stato un giocatore importante in questi ultimi anni, lo aspettiamo per migliorare la squadra con la sua qualità e raggiungere gli obiettivi"

Quindi è ancora dentro il progetto?

"Sì".