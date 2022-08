Roma, Wijnaldum per ora non si opera: il rientro è previsto nel 2023

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Georginio Wijnaldum, centrocampista della Roma, nelle scorse ore ha riportato la rottura della tibia della gamba destra in seguito a uno scontro subito in allenamento con Felix Afena-Gyan. La società giallorossa al momento sta valutando se far operare il giocatore oppure no. Per ora questa ipotesi è esclusa, ma ci saranno aggiornamenti inseguito agli ulteriori esami che verranno svolti. Il calciatore stamattina è stato ingessato come da prassi per poi valutare se procedere con la terapia conservativa o con l'intervento. Il rientro in campo è comunque previsto per il 2023. Quasi impossibile che Wijnaldum partecipi al mondiale in Qatar con la sua Olanda.