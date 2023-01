Roma, Zaniolo ieri è tornato ad allenarsi in gruppo

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - La Roma è tornata oggi ad allenarsi a Trigoria e con il resto della squadra c'era regolarmente in campo anche Nicolò Zaniolo, nonostante sia sul mercato dopo la richiesta al club di essere ceduto e aver rifiutato la convocazione di Mourinho per la gara con lo Spezia. Tiago Pinto oggi non ha incontrato Maldini e Massara, nella capitale per la sfida con la Lazio, e con i quali c'è un ottimo rapporto, ma al momento la trattativa con il Milan resta ferma perché l'offerta che i rossoneri metterebbero sul piatto non soddisfa i paletti imposti dai giallorossi. La Roma, infatti, vuole una cessione a titolo definitivo e non si accontenterebbe di un prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento della Champions da parte dei rossoneri. Per questo ogni ora che passa è più facile che Zaniolo resti nella Capitale. Nel frattempo, il tifo giallorosso, continua a far registrare il proprio amore per la squadra e in meno di 6 ore dall'apertura della vendita libera per il match tra Roma e Juventus, sono stati già venduti ben 51.000 biglietti. Insomma la Roma va verso un sold out, così come per la gara del 4 febbraio con l'Empoli dove sono rimasti poco meno di 3000 biglietti a disposizione, mentre per la gara di Coppa Italia contro la Cremonese, fino a questo momento, sono stati staccati. 50mila tagliandi. (ANSA).