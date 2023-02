Roma, Zaniolo in lista UEFA ma resta fuori dal progetto

MilanNews.it

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Josè Mourinho avrebbe inserito in lista Uefa anche Niccolò Zaniolo. Pace fatta? Il CorSport non è sicuro e ritiene che la scelta sia una pura formalità per rispettare il settlement agreement in essere tra la federaizone europea e il club capitolino: secondo l'accordo la Roma non potrebbe mettere a bilancio i soldi di una futura ed eventuale cessione del giocatore se questo non è insierito in lista.