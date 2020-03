Romagnoli aderisce alla raccolta fondi di Ibrahimovic: “Diamo un calcio a questo virus”

Il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, ha voluto aderire alla raccolta fondi di Zlatan Ibrahimovic "Kick the virus away" donando 5mila euro agli ospedali Humanitas di Lombardia e Piemonte. Lo stesso giocatore ha voluto esprimere il suo pensiero attraverso una storia pubblicata su Instagram: "Questo è un momento drammatico per l'Italia - ha scritto Romagnoli -, per questo ho deciso di fare qualcosa di concreto per aiutare un Paese che amo. Voglio sostenere anche io la raccolta fondi per gli ospedali Humanitas e sfruttare la mia visibilità per diffondere il messaggio a più persone. Contiamo sulla generosità di tutti per dare un calcio a questo virus insieme e aiutare gli ospedali, i medici e gli infermieri, perché oggi siamo noi a tifare per loro. Donate!".