Romagnoli-Lazio: ieri primo summit a Formello con dirigenza biancoceleste

Primo summit per discutere del possibile trasferimento alla Lazio del centrale del Milan Alessio Romagnoli. Ieri è andato in scena a Formello un incontro tra la dirigenza biancoceleste e il suo entourage che ha certificato l'interesse del club di Lotito per il capitano rossonero, calciatore in scadenza di contratto. La richiesta di Romagnoli è di un ingaggio da 3.5 milioni di euro più bonus, ieri la Lazio ha confermato il suo grande interesse e vuole arrivare a un accordo definitivo, che non c'è ancora ma potrebbe arrivare nelle prossime settimane: le parti si riaggiorneranno dopo Pasqua.