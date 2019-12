Romagnoli sempre presente, ma le prestazioni non sono all'altezza

Alessio Romagnoli non aveva mai giocato diciassette gare di fila in Serie A, il che dimostra una continuità fisica importante per il capitano rossonero. Non si può però essere soddisfatti delle prestazioni dell'ex blucerchiato, spesso appannato e distratto in questa prima parte di stagione. Certamente le colpe non sono solo sue, anzi, ma sarebbe stato lecito aspettarsi qualcosa in più. Ovviamente un difensore centrale può farci poco se il resto della squadra viene affondata come burro: una considerazione lecita che dovrà portare a riflettere la dirigenza in queste settimane. Se Romagnoli funzionava così bene la scorsa stagione in coppia con Musacchio, e non solo, evidentemente la ragione era situata anche negli altri settori di campo, soprattutto a centrocampo dove Bakayoko costituiva una diga che Bennacer, per caratteristiche fisiche e non solo, non può evidentemente replicare.