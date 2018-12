Romagnoli su Milano: "Mi piace il modo di porsi dei milanesi, sono molto discreti"

Alessio Romagnoli, intervistato da Undici, ha parlato così di Milano e della vita nel capoluogo meneghino: "Mi piace l'educazione e il modo di porsi delle persone milanesi. Sono molto discrete, a Milano puoi andare in giro senza che ti chiedano chissà quante foto. Si sa che la gente del Nord è diversa da noi, e io la vedo come una cosa positiva. Quando vado in giro mi piace essere soltanto un ragazzo di 23 anni che va in giro...".