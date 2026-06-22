Romano: “Amorim vuole vedere Musah, Rabiot e Maignan punti fermi”

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Fabrizio Romano rivela quali sono le prime volontà di Ruben Amorim per il mercato rossonero.

Nel pre-partita di Francia-Iraq su DAZN, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato delle volontà di Amorim per il mercato rossonero, partendo dai punti fermi dai quali vuole partire, passando per i prestiti che torneranno al Milan, fino ad arrivare ai nuovi innesti da prendere. Queste le sue parole.

"Le prime idee riguardando i calciatori che al Milan ci sono già, in attesa di comunicare gli obiettivi, in questi giorni se ne sentono tanti come succede sempre quando c’è un allenatore nuovo, ma in questo caso Amorim ha già messo in chiaro che alcuni giocatori chiave come Maignan e Rabiot sono giocatori che vuole tenere con sé, e questo Amorim lo ha già reso noto internamente. Poi ci sono anche altre questioni che riguardano chi rientra al Milan, ad esempio Musah che non verrà riscattato dall’atalanta è un giocatore che Amorim vuole vedere, Jashari quest’anno nelle sue idee può diventare un giocatore importante, vuole vederlo già in ritiro. Poi ci sarà bisogno di intervenire sul mercato, sull’attaccante e sui due numeri 10 da mettere alle spalle dell’attaccante".