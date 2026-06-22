Messi, doppio record Mondiale raggiunto: la festa però è solo a metà
Qualche ora fa l'Argentina di Leo Messi è tornata in campo dopo la vittoria schiacciante ai danni dell'Algeria, vittoria arrivata grazie alla tripletta del fuoriclasse in maglia 10. Questa sera, contro l'Austria, l'ex Barcellona è stato nuovamente protagonista con la sua albiceleste, questa volta però non solo in positivo.
MESSI, DUE RECORD IN UNA GARA
Partiamo dalle notizie positive, con il gol segnato al minuto 38, Lionel Messi ha superato l'ex attaccate della Lazio Klose nella classifica dei marcatori all-time dei Mondiali. Sono 18 i gol (grazie alla doppietta di oggi) in 28 partite giocate, nessuno come lui. L'altro record invece, che sicuramente non sarà ricordato dalla Pulche, riguarda i calci di rigore. Al 9' il 10 si è presentato dal dischetto ma è stato ipnotizzato da Schlager che non è cascato nelle finte di corpo e ha indotto Messi a tirare fuori. Così facendo l'argentino è diventato il calciatore ad aver sbagliato più rigori nella storia dei Mondiali: il primo in Argentina-Islanda nel 2018, il secondo nel 2022 contro la Polonia e il terzo questa sera.
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