Ronaldinho compie 42 anni: gli auguri del Milan al brasiliano

L’ex calciatore fra le altre di Barcellona e Milan, Ronaldinho, oggi compie 42 anni. All’anagrafe Ronaldo de Assis Moreira, nasce a Porto Alegre in Brasile il 21 aprile 1980. Nel corso della sua carriera, da luglio 2008 a gennaio 2011 ha vestito la maglia rossonera. Con il Milan, Ronaldinho ha giocato 95 partite ufficiali segnando 26 reti. La sua classe e le sue giocate rimarranno sempre nella testa dei tifosi del Diavolo, che hanno potuto vedere da vicino uno dei giocatori più spettacolari di sempre. Il Milan gli augura buon compleanno su tutti i suoi canali social ufficiali.

We know every @10Ronaldinho's day is a happy day: have a nice birthday, craque!

