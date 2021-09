Ronaldo favorevole alla Superlega: "Non è una cattiva idea, i tifosi vogliono vedere le partite più importanti"

In una lunga intervista rilasciata a The Athletic, Ronaldo Il Fenomeno ha parlato del progetto Superlega, che l'ex attaccante di Inter e Milan approva: "Non è una cattiva idea. I tifosi vogliono vedere le partite più importanti. Gli amanti del calcio come noi vogliono vedere il Real Madrid giocare contro Milan, Inter, City e PSG. Vogliamo vedere queste partite senza dover aspettare un quarto o una semifinale di Champions"