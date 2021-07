Rooney nei guai: festa in albergo con giovani ragazze, l'ex attaccante denuncia un ricatto

Wayne Rooney nella bufera a causa di alcune foto in cui è stato pizzicato in una stanza d'albergo insieme a tre giovani donne. Il tecnico del Derby County ha partecipato a una festa e ha raccontato alla polizia di essere vittima di un ricatto. Secondo la versione dell'ex attaccante del Manchester United, quello che è successo fa tutto parte di un piano per incastrarlo ed estorcergli del denaro: Rooney è stato immortalato su una sedia mentre dormiva; le ragazze ne hanno approfittato per scattarsi alcuni selfie insieme all'ex stella inglese, in abiti piuttosto succinti, e poi hanno pubblicato tutto su Snapchat senza il suo consenso.