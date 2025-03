Rosso a Pavlovic, Ordine: "Smentite tutte le moviole. C'erano due difensori pronti a intevenire"

Il Giudice Sportivo ha ratificato nel pomeriggio di oggi la giornata di squalifica per Strahinja Pavlovic, espulso nel secondo tempo di Milan-Lazio. Quello che non ci si aspettava e di leggere come motivazione del rosso, quella relativa alla casistica del DOGSO (chiara occasione da rete): è parso evidente a tutti, infatti, che non tutti e quattro i criteri necessari per giustificare una tale scelta fossero presenti nell'episodio che ha visto coinvolti il centrale serbo e Isaksen. La pensa così anche il collega Franco Ordine che sul suo profilo X ha commentato così.

Il tweet del collega Franco Ordine: "Smentite tutte le moviole e le ricostruzioni post di Milan-Lazio: rosso a Pavlovic per 'chiara occasione da gol' (con due difensori pronti a intervenire) e non per l’altra fattispecie; squalifica di un turno anche a Maignan e qui doppio errore del portiere che è capitano!"