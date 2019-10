Rossoneri in nazionale: 90' per Romagnoli, panchina per Krunic

Quattro i rossoneri impegnati con le rispettive nazionali nella serata di martedì 15 ottobre. Seconda vittoria in pochi giorni, e ottava consecutiva su otto partite, per l'Italia del ct Roberto Mancini: a Vaduz, in Liechtenstein, gli Azzurri dilagano per 5-0. Gioia anche per Alessio Romagnoli, in campo da titolare e autore, di testa, della terza rete dell'Italia.

In panchina invece Gigio Donnarumma, dopo la titolarità dell'Olimpico di Roma contro la Grecia. Vittoria e 90' anche per Ismaël Bennacer, impegnato allo Stade Pierre-Mauroy di Lille in Algeria-Colombia. Netto 3-0 finale per gli algerini.

Spazio anche per Ricardo Rodríguez in Svizzera-Irlanda: 2-0 per gli elvetici, il rossonero è incappato in un rigore sbagliato al 77'. Panchina invece per Rade Krunić nella sconfitta della Bosnia contro la Grecia per 2-1.