Rossoneri in nazionale: ancora panchina per Romagnoli, 90' per Calhanoglu con la Turchia

Prosegue senza intoppi il cammino dell'Italia di Roberto Mancini. All'Allianz Stadium di Torino, gli Azzurri hanno battuto 2-1 la Bosnia, confermandosi in vetta a punteggio pieno con 12 punti grazie ai gol di Insigne e Verratti, che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio ospite firmato da Dzeko. Capitan Romagnoli, come accaduto pochi giorni fa nella trasferta di Atene, non ha preso parte alla sfida.

È arrivata una sconfitta, invece, nella trasferta di Reykjavík contro l'Islanda per la Turchia di Calhanoglu (1-2). Hakan è sceso in campo per tutti i 90', in una gara decisa dalla doppietta di Sigurdsson (inutile la rete turca di Tokoz). Con questo risultato, torna tutto in gioco nel Gruppo H, con Islanda, Turchia e Francia appaiate in vetta al girone con 9 punti.