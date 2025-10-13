Rossoneri in nazionale, Athekame in panchina in Slovenzia-Svizzera

Rossoneri in nazionale, Athekame in panchina in Slovenzia-SvizzeraMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:50News
di Manuel Del Vecchio

Zachary Athekame, che la scorsa settimana è passato dall'U21 alla nazionale maggiore, questa sera è in panchina nella sfida tra Slovenia e Svizzera, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. Queste le formazioni ufficiali:

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic, Janza; Karnicnik, Cerin, Elsnik, Horvat; Sesko, Sturm. A disp.: Leban, Vekic, Balkovec, Petrovic, Stankovic, Seslar, Lovric, Gradisar, Svetlin, Zec, Vipotnik, Stojanovic. All. Keke

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Ndoye, Embolo, Vargas. A disp.: Mvogo, Keller, Muheim, Bajrami, Manzambi, Zeqiri, Sierro, Amenda, Itten, Jaquez, Rieder, Athekame. All. Yakin