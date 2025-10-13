Dzemaili sulla lotta scudetto: "Napoli forte, ma bisogna capire come gestirà le energie, sicuramente ci saranno Inter e Milan"
MilanNews.it
Blerim Dzemaili, ex centrocampista di Parma, Napoli e Torino è intervenuto così a La Repubblica, parlando della situazione in Serie A e di un'equilibrata, per ora lotta allo scudetto. Ecco le considerazioni dell'ex centrocampista svizzero:
Sul Napoli
"Sta facendo bene. La società è stata brava ad aumentare la qualità in panchina. Non ho mai amato la parola 'titolare', servono 22 giocatori di alto livello".
Sulla lotta scudetto
"Il Napoli è forte, ha lo scudetto sul petto, ma bisogna capire come gestirà il doppio impegno. Di sicuro l’Inter è più abituata e già lo scorso anno ha conteso lo scudetto fino all’ultima giornata. Poi c’è il Milan: ha un grande allenatore come Allegri"
Pubblicità
News
Rui Costa all’ex procuratore Pallavicino: “Se mi portate al Parma vi lascio, io voglio solo il Milan”
Dzemaili sulla lotta scudetto: "Napoli forte, ma bisogna capire come gestirà le energie, sicuramente ci saranno Inter e Milan"
Rabiot-Leao, le condizioni. Saelemaekers: non dovrebbe essere nulla di serio. Un pomeriggio con le Brigate Rossoneredi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Rabiot-Leao, le condizioni. Saelemaekers: non dovrebbe essere nulla di serio. Un pomeriggio con le Brigate Rossonere
4 Sacchi e le parole di Zidane sul suo Milan: "C’erano grandi campioni, ma alla base di tutto c’era il gioco"
05:40 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
Luca SerafiniAltro processo a Leao... Uno schiaffo in Australia. Cardinale cittadino italiano, perché? W la pace!
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Udite udite: un mese di campionato e il Milan non è contento di 4 punti tra Napoli e Juve. E pensare che...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com