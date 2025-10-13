Dzemaili sulla lotta scudetto: "Napoli forte, ma bisogna capire come gestirà le energie, sicuramente ci saranno Inter e Milan"

vedi letture

Blerim Dzemaili, ex centrocampista di Parma, Napoli e Torino è intervenuto così a La Repubblica, parlando della situazione in Serie A e di un'equilibrata, per ora lotta allo scudetto. Ecco le considerazioni dell'ex centrocampista svizzero:

Sul Napoli

"Sta facendo bene. La società è stata brava ad aumentare la qualità in panchina. Non ho mai amato la parola 'titolare', servono 22 giocatori di alto livello".

Sulla lotta scudetto

"Il Napoli è forte, ha lo scudetto sul petto, ma bisogna capire come gestirà il doppio impegno. Di sicuro l’Inter è più abituata e già lo scorso anno ha conteso lo scudetto fino all’ultima giornata. Poi c’è il Milan: ha un grande allenatore come Allegri"