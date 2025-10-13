Balotelli. “Partito da Manchester per andare alla Juve, poi nella notte ho firmato col Milan. Leao può fare tutto, è una forza della natura”

Durante l'intervista tenutasi l'ultimo giorno del Festival dello Sport a Trento, Mario Balotelli ha ripercorso un po' tutta la sua carriera e ha parlato delle sue preferenze in merito al mondo calcistico attuale. Ecco alcuni dei punti più interessanti toccati dall'ex attaccante della nazionale.

Dopo la vittoria della Premier con il M. City e i gol in nazionale, hai attirato tanti club italiani e alla fine l'ha spuntata il Milan. L'hai scelto tu il Milan Mario? "In teoria dovevo andare alla Juve, però alla fine con Mino abbiamo fatto questa scappata di notte e sono andato al Milan, ma io da Manchester sono tornato per andare a Torino.

Ma tu sei più interista o milanista? "Io simpatizzavo Milan però ho avuto tanto rispetto per l'Inter e metà della mia carriera la devo all'Inter son sincero".

Leao o Lautaro? "Mi piacciono tutti e due, Lautaro in questo momento è più concreto, Leao è più talentuoso. Leao può fare la prima punta, è una forza della natura. Se si mette in testa la voglia di fare bene, anche per se stesso, ce ne sono pochi forti come lui. Se diventa continuo è troppo forte"