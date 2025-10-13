Borghi sulla nazionale: “Più riscontri positivi che negativi. Dobbiamo lavorare per vincere i play-off”

Nel suo canale Youutbe, il giornalista Stefano Borghi ha commentato così il momento storico attuale della nostra nazionale, non nascondendo però i piccoli buoni segnali che la squadra guidata dal c.t. Gattuso sta dando in queste ultime partite.

"La nazionale l'altra sera ha fatto il suo dovere. Sono sicuramente più i riscontri positivi rispetto a quelli negativi, ma dobbiamo renderci conto della realtà assoluta della nazionale italiana, ossia che non ci stiamo giocando il primo posto del girone in un girone con Norvegia, Estonia, Moldavia e Israele, questo perchè la Norvegia è più forte, lo ha dimostrato battendoci 3-0 e facendo goleade a tutte le altre squadre. Noi in questo momento stiamo lavorando per vincere i play-off ed evitare la terza esclusione consecutiva ai mondiali. La strada è lunga e da percorrere".