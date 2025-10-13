Mondiali: Italia-Israele, arbitra Turpin
(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Sarà il francese Clement Turpin l'arbitro di Israele-Italia, partita di qualificazione al Mondiale in programma martedì prossimo a Udine. Il direttore di gara transalpino sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Nicolas Danos e Benjamin Pages, suoi connazionali, come il quarto uomo, Francois Letexier. Francese anche il Var, Bastien Dechepy (ANSA).
