Pafundi: "Camarda è fortissimo: non perda mai la fiducia in se stesso"

vedi letture

Se c'è un giocatore che può dare consigli sulla troppa esposizione mediatica, quello è Simone Pafundi. Il calciatore classe 2006, in questa stagione in prestito alla Sampdoria, sta cercando di emergere dopo alcune stagioni non semplici anche a causa della pressione che gli generò una convocazione in Nazionale maggiore, forse prematura, da parte del CT Roberto Mancini che gli procurò troppa attenzione mediatica. Oggi compagno di Francesco Camarda con l'Italia U21, Pafundi ha parlato del suo compagno di reparto.

Le parole di Simone Pafundi su Camarda: "Abbiamo vissuto situazioni differenti. lo ho esordito in Nazionale, lui ha vissuto un ambiente come il Milan e penso non sia stato facile gestire la pressione. lo ci ho messo un po' a riprendermi: ciò che gli consiglio, se si troverà ad affrontare dei momenti difficili, è di non perdere mai la fiducia in se stesso e di circondarsi di persone che gli vogliono bene. È un giocatore fortissimo, sta battendo ogni record e sono felice per lui: merita tutto questo"