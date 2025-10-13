Callegari: “Milan-Como? Il calcio va verso una situazione sempre più commerciale. I giocatori possono opporsi, ma devono farlo tutti insieme”

Nell'ultimo video dei canali YouTube di Massimo Callegari e Carlo Pellegatti, i due giornalisti hanno analizzato il momento che sta vivendo la squadra di Massimiliano Allegri e hanno toccato i tempi più caldi delle ultime settimane. In questo caso vediamo cosa ha detto Callegari in merito alla scelta di giocare Milan-Como in Australia.

Cosa pensi di Milan-Como a Perth? "Penso che ci siano delle negatività, delle criticità che scopriremo solo vivendo, che riguardando soprattutto gli effetti che può avere una trasferta del genere in una situazione climatica di quel tipo, con il fuso orario, con temperature molto alte. Certo una fase di adattamento ci sarà, di qualche giorno, come ci sarà al ritorno. Si tornerà in una situazione di clima opposta perchè saremo in pieno inverno e quindi io penso che le criticità siano queste, penso anche che si debba essere molto chiari e diretti e che anche i tifosi l'abbiano capito, poi ci sono delle frange di romantici o tradizionalisti che io comprendo, ma il calcio va in questa direzione commerciale, il che significa avere la più grande esposizione possibile e visibilità e i più grandi e possibili introiti economici. Poi se le società riusciranno a spendere questi introiti anche a livello tecnico e non solo commerciale, i tifosi capiranno. La visione è questa, non penso si tornerà indietro, lo vediamo in tutti gli sport, il tennis è un esempio evidente. O i calciatori, non uno che fa il paladino contro i mulini a vento, si oppongono insieme a certe dinamiche e rinunciano a qualcosa, altrimenti la situazione è questa, si va, si gioca, e si accettano le conseguenze. Hanno la forza di opporsi ma devono rinunciare a qualcosa e non so se lo vogliono".