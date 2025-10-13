Callegari su Leao: “L’indole è difficile da cambiare. Con la Fiorentina grandissima occasione”

Nell'ultimo video dei canali Youtbe di Pellegatti e Callegari, i due giornalisti hanno analizzato il momento del Milan e l'inizio di stagione, andando poi concentrarsi sui tempi più scottanti fino a questo momento. Inevitabile ovviamente la discussione sul tema Leao. Queste le parole di Massimo Callegari.

Cosa pensi del momento di Leao? Lo vedi titolare con la Fiorentina? "Io credo che in questo momento Gimenez e Pulisic abbiano fatto qualcosa in più in termini di impegno e quindi hanno meritato quetso status, anche perché Leao non era al top, e ha ragione Ibra a dire che in estate era stato il più positivo. Io non credo che sia un tema tattico, può essere che lui non abbia nelle gambe i 20/25 gol, è molto probabile, però i movimenti e le soluzioni per arrivare a concludere li ha e lo ha dimostrato a Torino. Penso che abbia un'indole che più va avanti il tempo più non può essere cambiata, quindi quella situazione di carattere, di personalità che lui ha, non credo che possa essere modificata drasticamente, di queste montagne russe portoghesi, queste onde da surf che vanno su e giù, le avrà sempre. Max lo aspetta fino ad un certo punto, giustamente. Però se queste situazioni tornano ciclicamente non è un caso, evidentemente c'è qualcosa in lui che ancora non scatta o non è scattato ma non credo che scatterà, va accettato così com'è e lui deve accettare di sedersi qualche volta in più se è così. Con la Fiorentina se partisse titolare sarebbe una grandissima occasione".