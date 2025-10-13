Milan-Como, Maignan: "Non capisco perché giochiamo a Perth"
(ANSA) - MILANO, 13 OTT - "Sono totalmente d'accordo con Adrien Rabiot. Non capisco perché giochiamo all'estero. Oggi si dimenticano molte cose, si pensa molto all'aspetto finanziario. È una partita del campionato italiano, non capisco perché si giochi all'estero.
Inoltre, avremmo dovuto giocare in casa, quindi 'perdiamo' una partita casalinga. I nostri obiettivi sono ambiziosi, non bisogna lasciare nulla al caso": così Mike Maignan, capitano del Milan, nella conferenza stampa di presentazione della sfida tra Islanda e Francia parla della concreta possibilità di giocare Milan-Como a Perth in Australia. Parole nette, come quelle del compagno di nazionale e di squadra Adrien Rabiot che aveva definito "completamente folle" e "pazzesca" la decisione. (ANSA).
