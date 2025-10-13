Slovenia-Svizzera 0-0, Athekame in panchina per tutta la durata del match

Ieri alle 23:10
di Manuel Del Vecchio

Così come De Winter anche Zachary Athekame è rimasto in panchina per tutta la durata del match tra Slovenia e Svizzera. Il terzino rossonero, che con l'infortunio di Saelemaekers può ritagliarsi uno spazio importante, la scorsa settimana è passato dall'U21 elvetica alla nazionale maggiore ma non è stato utilizzato dal CT nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026.