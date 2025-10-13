Sacchi e le parole di Zidane sul suo Milan: "C’erano grandi campioni, ma alla base di tutto c’era il gioco"

Nel suo intervento al Festival dello Sport a Trento, Zinedine Zidane ha speso bellissime parole sul Milan di Arrigo Sacchi. L'ex tecnico rossonero, sulle pagine della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ha spiegato: "È verissimo che c’erano grandi campioni, ma alla base di tutto c’era il gioco che questi campioni sapevano interpretare alla perfezione. Quante squadre composte da fuoriclasse non hanno compiuto lo stesso nostro percorso? Tante, tantissime. Ricordo, perché ne ebbi esperienza diretta, che quando andai al Real Madrid questo era l’attacco: Beckham, Raul, Ronaldo il Fenomeno, Zidane e Figo. Prima riserva: Michael Owen. Il terzino sinistro era Roberto Carlos. Sapete che cosa vincemmo? Nulla. Il motivo? Semplice: a tenere insieme quei fuoriclasse non c’era il gioco. Zidane, che il calcio lo mastica da quando era bambino, ha capito la lezione di quel Milan e, da allenatore, ha cercato di applicarla alla guida del Real Madrid.

Tuttavia, confesso di avere una speranza. Lui è stato un grande juventino, è diventato un fuoriclasse con la maglia bianconera addosso, ha avuto un maestro come Marcello Lippi come guida tecnica, ha imparato da li, ha seguito i suoi consigli, e allora perché non immaginarlo sulla panchina della Juve? Non subito, non adesso, ci mancherebbe altro, anche perché sarei irrispettoso nei confronti di Tudor e del suo lavoro. Però mi piacerebbe che uno come Zidane, uno che ha sempre messo al primo posto il calcio offensivo, uno che crede nel gioco collettivo e nel talento al servizio della squadra (proprio com’era lui in campo) entrasse nel mondo della Serie A. Il nostro campionato potrebbe soltanto trarre beneficio dalla sua presenza. E poi, Zidane sulla panchina della Juve sarebbe un tocco di romanticismo che, nel calcio contemporaneo, a volte manca. Pensaci, Zizou. E continua a guardare le partite del mio Milan: quella è la strada del successo".

