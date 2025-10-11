F.Inzaghi sulla lotta scudetto: "Il Milan senza Champions magari può avere un vantaggio"

Filippo Inzaghi, ex attaccante e allenatore rossonero e attuale tecnico del Palermo, ha rilasciato queste parole a Repubblica sulla corsa scudetto: "Juventus e Milan sono costrette a lottare per lo scudetto, al pari di Napoli, Inter e Roma. Sarà un campionato equilibrato, il Milan magari senza Champions può avere un vantaggio. La differenza la fanno la continuità e il gruppo. Chi ha più voglia vince, sempre".

Sul ct azzurro e suo ex compagno di squadra al Milan, Rino Gattuso, SuperPippo ha invece dichiarato: "Rino è un amico e una garanzia. È uno che non tradisce mai il suo modo di essere: diretto, passionale, autentico. Lo conosco da venticinque anni e posso dire che anche da allenatore resta lo stesso di quando giocava: pretende tanto perché è il primo a dare tutto. La Nazionale aveva bisogno di un condottiero così, capace di trasmettere appartenenza e sacrificio. Sono convinto che con lui i ragazzi daranno sempre il cento per cento".

