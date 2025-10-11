Donadoni su Modric: "E' un valore aggiunto per il Milan. Ecco cosa mi stupisce di lui"
Intervistato da Tuttosport, Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero, ha commentato così il paragone fatto qualche giorno da Demetrio Albertini che ha raccontato che Luka Modric gli ricorda Andrea Pirlo: "Sicuramente è un giocatore che ha quelle caratteristiche. Considerato l'età che ha, stupisce anche la sua capacità di mettersi al servizio della squadra con grande dinamismo.
Mi auguro che possa riuscire a giocare il più possibile con questa intensità perché sicuramente è un valore aggiunto non solo per quello che può esprimere in campo, ma anche per l'esempio che dà quotidianamente a tutti i suoi compagni".
