Giroud: "Se il Lille sarà il mio ultimo club? Assolutamente, senza dubbio"

Olivier Giroud, ex attaccante rossonero che ora milita nel Lille, ha rilasciato un'intervista a RMC Sport nella quale ha commentato così il suo inizio di stagione: "Mi sono adattato bene, ho avuto un buon inizio di stagione e una buona preparazione. La mia integrazione è avvenuta in modo naturale". Parlando del futuro, invece, l'ex numero 9 del Milan ha assicurato che il Lille, con cui ha un contratto fino a giugno, sarà il suo ultimo club: "Mi sto concentrando su quest'anno, assicurandomi che vada bene, e faremo un bilancio alla fine. Se il Lille sarà il mio ultimo club? Assolutamente, senza dubbio".

Il francese ha poi dichiarato che non intende tornare in nazionale: "Non ho la volontà di tornare, ho già ricevuto un bellissimo omaggio. Se mi chiamassero? Dovrebbe esserci davvero una grande emergenza (ride, ndr). Ora mancano cinque attaccanti e Deschamps non mi ha telefonato, segno che ha capito che la mia storia coi Bleus è finita. Ma se in una partita o in un raduno ci fosse bisogno di dare una mano, non è nel mio stile rifiutare una convocazione, anche se ho annunciato il mio ritiro dalla Francia. Per rendermi utile, potrei farlo".