Walker: "Non avrei dovuto lasciare il City, ma quando arriva un club come il Milan non puoi rifiutare"

Kyle Walker, ex giocatore rossonero ora al Burnley, ha raccontato a Sky Sport UK la scelta a gennaio di lasciare il Manchester City per approdare al Milan: "Ero il capitano del club, e tu sei il primo a cui rivolgersi quando le cose non vanno molto bene. In quel momento della stagione, avrei dovuto andarmene? Ripensandoci ora, probabilmente no - riporta sportmediaset.it -. Avrei dovuto restare accanto ai miei compagni di squadra, ai miei amici e alle persone che considero la mia famiglia. Ma per la prima volta nella mia carriera, probabilmente, sono stato egoista e ho pensato a me stesso perché volevo giocare a calcio.

Non la vedo come una cattiva ragione, ma non ero contento di stare in panchina e giocare una partita qua e una là. Sentivo di avere un motivo per dimostrare di poter giocare ancora ad alti livelli. Quando arriva un club come il Milan, non pensi di poterlo rifiutare. Quando sono tornato in estate, ho avuto tempo di rifletterci. Ma non me ne pento, perché ho sempre desiderato giocare all'estero e vivere quell'esperienza. Sono contento di aver fatto sei mesi, ma probabilmente avrei potuto fare di meglio".

