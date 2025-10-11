Donadoni su Allegri-Leao: "I rapporti tra allenatore e giocatore hanno un loro peso specifico, però prima di tutto deve essere il calciatore a rendersi conto di quello che è necessario per lui"

Nell'intevista rilasciata a Tuttosport, l'ex rossonero Roberto Donadoni ha parlato così di Rafael Leao: "È un giocatore che ha grande potenzialità, però se non si adegua a quello che è lo spirito del resto della squadra rischia di autoescludersi. Mi auguro di no per lui e per il Milan perché è un giocatore che ha grandi mezzi e quindi può essere di grande aiuto.

È chiaro che i rapporti tra allenatore e giocatore hanno un loro peso specifico, però prima di tutto deve essere il giocatore a rendersi conto di quello che è necessario per lui. Se non sei focalizzato su te stesso in maniera corretta, è chiaro, che diventa un modo di autoescludersi dal progetto. Credo che sia questo messaggio che Allegri gli vuole trasmettere perché Max ha tutto da guadagnare nel cercare di tirar fuori il meglio da un giocatore del genere. Se ci riuscirà, allora vedremo ancora il miglior Leao con la maglia del Milan. Se Leao può fare la prima punta? Lo vedo difficile...".

