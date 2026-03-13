Dida esalta Maignan: "E' tra i migliori portieri d’Europa con Donnarumma e Raya"

Nelson Dida, ex portiere rossonero, ha parlato così di Mike Maignan ai microfoni di Repubblica: "Da quando è arrivato al Milan è nata un’amicizia. Mike è una bravissima persona. E un calciatore sempre concentrato, con un’incredibile voglia di vincere. Quest’anno sta facendo benissimo, si è rimesso in forma. Sono sicuro che ha ancora molto da dare al Milan. Se Maignan è tra i migliori portieri d’Europa? Sì, anche per la sua costanza. Poi metto Donnarumma. Un altro che mi piace è Raya dell’Arsenal".

Nel documentario "Byond the Magic", Maignan ha raccontato cosa vuole dire indossare la fascia da capitano del Milan: "Prima di tutto io devo cercare di essere un esempio e di essere il migliore nel mio lavoro. Essere capitano è una responsabilità e sono orgoglioso di esserlo: in un gruppo di venti o trenta giocatori ce n’è solo uno. Non devi recitare un ruolo: devi essere te stesso ed essere un esempio. È quello che cerco di fare ogni giorno, senza abusare della fascia o dello status. Capitano e leader non lo diventi, nasci con una certa mentalità dentro. Si può imparare, ma non è come quelli che nascono con questa cosa dentro. Se mi hanno dato la fascia è per quello che sono. In passato ho sempre detto agli allenatori del settore giovanile che non c’era bisogno di darmela, perché mi sentivo già capitano anche senza. Oggi averla è per me un motivo di orgoglio e di responsabilità".