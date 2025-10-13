Musah: "Volevo continuare la mia crescita in una grande squadra e l'Atalanta lo è"

Yunus Musah, centrocampista passato in estate dal Milan all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto, ha rilasciato una lunga intervista a L'Eco di Bergamo, nella quale ha spiegato perchè ha scelto il club nerazzurro: "Da avversario avevo sempre considerato la Dea un club tosto e organizzato. Volevo continuare la mia crescita in una grande squadra e l'Atalanta lo è. Giocare la Champions è una motivazione enorme, così come la fiducia che ho sentito subito da Percassi, D'Amico e Juric. Era il posto giusto per me. Appena arrivato ho capito il motivo per cui l'Atalanta è così rispettata: qui si lavora seriamente, con umiltà e spirito di sacrificio. Ogni giocatore ha voglia di dare tutto per i compagni. È un'energia positiva, che senti ogni giorno negli allenamenti".

In merito al suo ruolo preferito e ai suoi obiettivi personali, Musah ha invece raccontato: "Mi piace stare a centrocampo, dove posso unire fase difensiva e costruzione. Ma sono pronto ad adattarmi anche sulle fasce o dietro le punte. Qui ci sono giocatori come Ederson, de Roon e Pasalic, da cui sto imparando moltissimo. Dal punto di vista personale, voglio diventare più decisivo negli ultimi metri, segnare e servire più assist. So che posso fare meglio in zona offensiva, e sto lavorando per diventare un centrocampista completo".

