Lotta Scudetto, Borriello: "Inter rimane la più forte, il Napoli ha un mostro come Conte e il Milan ha fatto un ottimo mercato.."

Attaccante di grande curriculum in Serie A e non solo, a La Gazzetta dello Sport ha parlato Marco Borriello, ex attaccante tra le tante anche del Milan. Ecco un estratto delle sue parole:

La stagione della Roma

"È presto per capire. Sono contento che la società abbia cominciato un percorso intelligente. Era ora. Però non vedo una squadra da scudetto, onestamente. Spero quest'anno la Roma possa raggiungere la Champions".

Lotta scudetto

"Siamo solo all'inizio ma l'Inter rimane la squadra più forte, il Napoli ha un mostro come Conte e il Milan ha fatto un ottimo mercato..".

Il rapporto con Gasperini

“È vero. Nello spogliatoio di Parma. Niente contatti fisici ma qualche parola poco carina... Lui mi rimproverò, io risposi a tono. Ma a distanza di anni posso dire che aveva ragione lui. Adesso abbiamo un ottimo rapporto, mi ha anche invitato a Trigoria, quindi prima o poi lo andrò a trovare. In quel periodo ero meno concentrato del solito perché avevo già firmato col Milan”.