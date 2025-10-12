Borriello: "Ai tempi del Genoa litigai con Gasperini, in quel periodo ero meno concentrato del solito perché avevo già firmato col Milan”
Attaccante di grande curriculum in Serie A e non solo, a La Gazzetta dello Sport ha parlato Marco Borriello, ex attaccante tra le tante anche del Milan. Ecco un estratto delle sue parole:
Lotta scudetto
"Siamo solo all'inizio ma l'Inter rimane la squadra più forte, il Napoli ha un mostro come Conte e il Milan ha fatto un ottimo mercato..".
Il rapporto con Gasperini, la discussione ai tempi del Genoa
“È vero. Nello spogliatoio di Parma. Niente contatti fisici ma qualche parola poco carina... Lui mi rimproverò, io risposi a tono. Ma a distanza di anni posso dire che aveva ragione lui. Adesso abbiamo un ottimo rapporto, mi ha anche invitato a Trigoria, quindi prima o poi lo andrò a trovare. In quel periodo ero meno concentrato del solito perché avevo già firmato col Milan”.
